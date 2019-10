Amerikaanse fabriek geeft Fagron vleugels

De specialist in apothekersbereidingen kreeg in het derde kwartaal een stevige boost door zijn fabriek voor steriele bereidingen in Wichita.

De specialist in apothekersbereidingen publiceert vandaag alleen omzetcijfers, maar toch is de derdekwartaalupdate een bombardement aan cijfers.

De verkopen van de groep natuurlijk, maar ook per regio (Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika). En dat alles ook nog eens uitgesplitst in omzetgroei, omzetgroei bij constante wisselkoersen ('constant exchange rates' ofte CER), organische omzetgroei en organische groei bij constante wisselkoersen.

Wichita groeimotor

Maar eigenlijk is maar één cijfer belangrijk. De organische groei bij constante wisselkoersen in de Verenigde Staten. En die steeg 19,5 procent. Dat is beter dan de 17 procent groei die de analisten hadden verwacht.

Dat cijfer is zo belangrijk omdat het vooral slaat op Wichita. Dat is de enorme fabriek voor steriele bereidingen - denk aan voorgevulde injectiespuiten en morfinecassettes - die Fagron neergezet heeft in die prairiestad in het hart van Amerika. Wichita heeft nu licenties op zak voor alle Amerikaanse deelstaten en moet de komende jaren een groeimotor vormen voor de groep. En dan mogen er dus niet veel haperingen zijn zoals over de eerste jaarhelft.

Over de hele groep bedroeg de organische groei bij constante wisselkoersen 9,9 procent. Ook dat overtreft de analistenconsensus van 8 procent. Fagron schrijft die groei toe aan de versnelling van de Europese activiteiten (+5,5%). Die komt er nadat de problemen in de Nederlandse bereidingsfabriek opgelost werden.

Overnames

In Latijns-Amerika was er een organische groei bij constante wisselkoersen van 8,6 procent. Met dank aan de recente overnames in Mexico en Brazilië en de cruciale vakbeurs Consulfarma die dit jaar in juli in plaats van juni viel.