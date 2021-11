Amerikaanse farmaconsultant schept 120 jobs in Limburg

Het Amerikaanse Amador Bioscience heeft al vestigingen in de VS en China en strijkt nu voor het eerst in Europa neer.

Amador Bioscience rekruteert 120 biostatistici en -medici voor zijn eerste Europese site, op de Health Campus in Diepenbeek. Het Amerikaanse bedrijf, dat al in China actief is, investeert er tot 8,5 miljoen euro. ‘Europa is onze volgende belangrijke markt.’

Als consultant van kleine en grote biotech- en farmabedrijven ondersteunde het Californische Amador Bioscience al meer dan 100 klinische geneesmiddelentesten in de Verenigde Staten en China.

Het bedrijf specialiseert zich, via artificiële intelligentie en statistische data, onder andere in het ontwerp en de simulatie van medicijntesten, om de ontwikkeling vlotter te doen verlopen.

Voor zijn eerste Europese vestiging strijkt het Amerikaanse bedrijf nu in eerste instantie neer op de Hasseltse Corda Campus, waar al 250 bedrijven en zo’n 5.000 werknemers actief zijn.

De essentie De Californische farmaconsultant Amador Bioscience engageert zich om de komende jaren 120 biomedici en -statistici van de UHasselt te rekruteren voor zijn eerste Europese site op de Health Campus in Diepenbeek.

Het bedrijf specialiseert zich, via artificiële intelligentie en statistische data, onder meer in het ontwerp en de simulatie van medicijntesten, om de ontwikkeling vlotter te doen verlopen.

De komende jaren wil Amador Bioscience tot 8,5 miljoen euro investeren in zijn Limburgse site.

Op termijn zal Amador Bioscience uitwijken naar een groter, nog te bouwen kantoor op de Health Campus Limburg in Diepenbeek, waar tal van bedrijven en zorgorganisaties gevestigd zijn. Het engageert zich om de komende jaren 120 biostatistici en biomedici van de UHasselt te rekruteren.

'Sterke academische reputatie'

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, de economische regisseur van de provincie, slaagde erin om het bedrijf naar Limburg te halen. Voor POM Limburg is de zorgsector, die een op de vijf Limburgers tewerkstelt, één van de economische speerpunten.

Lees Meer Strijdplan moet België aan kop van peloton houden in farma en biotech

Amador Bioscience, dat in 2018 werd opgericht door vier Amerikaanse specialisten met jarenlange ervaring bij grote farmaspelers als Amgen, AstraZeneca en Novartis, heeft al vestigingen in de Verenigde Staten en China. Het haalde sinds zijn ontstaan al ruim 85 miljoen euro op.

Waarom kiest een Amerikaanse farmaconsultant ervoor zijn eerste Europese vlag in Hasselt te planten? ‘Europa is onze volgende belangrijke markt’, zegt CEO en medeoprichter Bing Wang.

‘Limburg heeft niet alleen een strategisch sterke ligging, maar ook een sterke academische reputatie en knowhow op het gebied van life sciences en hightech. Met onze ervaring in de sector kunnen we de ontwikkeling van de farma-industrie in Limburg en de rest van Europa een boost geven.’

‘Amador Bioscience kiest voor Limburg wegens onze goede reputatie in klinische testen en de inspanningen die onze Chinadesk de voorbije maanden leverde', zegt Tom Vandeput (CD&V), de Limburgse gedeputeerde voor economie en tevens voorzitter van POM Limburg.

Amador Bioscience kiest voor Limburg wegens onze goede reputatie in klinische testen en de inspanningen die onze Chinadesk de voorbije maanden leverde. Tom Vandeput Limburgs gedeputeerde voor Economie

Talentvijver cruciaal

Cruciaal in de onderhandelingen bleek de nabijheid van een kennisinstelling, meer bepaald de UHasselt, die een sterke reputatie heeft op het vlak van biostatistiek. Om haar personeelsbestand over vier jaar te verdriedubbelen is Amador op zoek naar 120 masters in de biostatistiek of biomedische wetenschappen.

Die profielen zal het, na de ondertekening van een intentieverklaring, gespreid over zes jaar rekruteren en intern opleiden. ‘Er is een explosieve nood aan zulke profielen, maar slechts weinig onderwijsprogramma’s in de VS en in Europa leveren ze af’, zegt Amador Bioscience.

‘We willen jong talent kansen bieden om zich te ontwikkelen en bedrijven voorzien van de hoogopgeleide profielen die ze nodig hebben’, zegt UHasselt-rector Bernard Vanheusden. ‘De komst van Amador Bioscience is daar een mooie illustratie van.’

Limburg heeft niet alleen een strategisch sterke ligging, maar ook een sterke academische reputatie en knowhow op het gebied van life sciences en hightech. Bing Wang CEO en medeoprichter van Amador Bioscience

De Amador-site in Limburg moet een kopie worden van zijn al bestaande vestigingen in de Verenigde Staten en China, met dezelfde werking rond klinische studies. Het bedrijf start nog deze maand zijn activiteiten op in Hasselt en wil er, afhankelijk van de groei en de nood, de komende jaren tot 8,5 miljoen euro investeren. Dat cijfer kan nog hoger oplopen als het sneller klinische geneesmiddelentesten kan lanceren.

Amador Bioscience, dat momenteel 120 werknemers heeft in de Verenigde Staten en China, wil tegen eind volgend jaar wereldwijd meer dan 200 mensen tewerkstellen.

Uitbreiding

‘De Health Campus in Diepenbeek moet uitgroeien tot de spil van innovatie in de gezondheidszorg’, zegt Vandeput over de steile ambities van de provincie. ‘Op basis van interdisciplinaire kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven.’