Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond keurt middel UCB goed

De Amerikaanse overheid steunt Evinity. Dat is een middel tegen botontkalking bij vrouwen dat gemaakt wordt door het Belgische farmabedrijf UCB en Amgen.

Evenity is een geneesmiddel tegen botontkalking bij vrouwen in de menopauze. In 2017 bleek dat het hartproblemen veroorzaakt. Sindsdien mogen alleen vrouwen die hun menopauze achter de rug hebben het gebruiken.