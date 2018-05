Amerikaanse onderwijzers nemen Perrigo en Coucke in het vizier

De rechtszaken tegen Perrigo en co. stapelen zich op. Ook het invloedrijke pensioenfonds van de Amerikaanse onderwijzers daagt de farmagroep en enkele (ex-)managers, onder wie Marc Coucke, voor de rechter.

Begin maart bleek al dat steeds meer beleggers Perrigo en zijn vroegere toplui voor de rechter sleepten. In het jaarverslag van de Amerikaanse farmagigant kwamen vijf nieuwe juridische procedures aan het licht, boven op de bestaande. Een kwartaal later komt er nog een bij.

Het pensioenfonds TIAA vindt dat Perrigo en zijn ex-toplui misleidende informatie naar buiten brachten over de waardering van Omega Pharma.

Net zoals andere investeerders vindt TIAA dat Perrigo en zijn voormalige toplui misleidende informatie naar buiten brachten over de waardering en de financiële vooruitzichten van Omega Pharma, maar ook over mogelijke prijsafspraken over generische geneesmiddelen. De zaak heeft betrekking op de periode tussen augustus 2014 en mei 2017. Ter herinnering: Perrigo kocht Omega Pharma eind 2014 en rondde de overname midden 2015 af.