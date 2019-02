Amerikaanse overheid eist duidelijkheid van J&J over asbest in talkpoeder

Het Amerikaans Ministerie van Justitie en de financiële waakhond SEC hebben het gezondheidsconcern Johnson & Johnson gedagvaard. Ze vragen inzicht in het onderzoek dat gebeurde naar talkpoeder. Wist J&J dat er asbest in het poeder zat en dat het kankerverwekkend kon zijn? En heeft de farmareus dit jarenlang verzwegen?

De druk op Johnson & Johnson (J&J) , de grootste gezondheidsonderneming ter wereld, om meer te vertellen over zijn talkpoeder, neemt toe. Sinds enkele jaren duiken er berichten op dat het populaire talkpoeder voor baby's asbest zou bevatten, of bevat hebben, waardoor het kanker kon veroorzaken. Nu eist de Amerikaanse overheid meer duidelijkheid: wist J&J hiervan en heeft het bedrijf dit decennialang verborgen gehouden?

Het Amerikaans Ministerie van Justitie en de Security & Exchange Commission, de financiële toezichthouder, hebben J&J gedagvaard. Ze willen inzage krijgen in documenten over het onderzoek naar het product, die de gezondheidsreus tot zover weigerde vrij te geven. J&J ontkent dat er een link is tussen het gebruik van het talkpoeder en het opduiken van kanker.

Rechtszaken

Zo was er vorige zomer een gunstige rechtsuitspraak voor 22 vrouwen die J&J voor de rechtbank hadden gesleept. De rechter oordeelde dat er 4,69 miljard dollar aan schadevergoedingen moesten worden betaald, maar J&J ging in beroep tegen het vonnis.

Het talkpoeder van J&J is begin de jaren zeventig op de markt gekomen. Dertig jaar later is het van de markt gehaald. Het poeder werd vooral gebruikt om de billetjes van baby's droog te houden, maar ook volwassenen die last hadden van een geïrriteerde huid door uitbundig zweten, strooiden het poeder op hun lichaam.