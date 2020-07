Amerikaanse overheid koopt Pfizer-vaccin

Een van de voorlopers is het Amerikaanse Pfizer dat samenwerkt met het Duitse biotechbedrijf BioNTech. Begin juli meldde Pfizer positieve resultaten over zijn coronavaccin. Bij de eerste testen op proefpersonen bleek dat het experimenteel middel goed werd getolereerd door de patiënten, hoewel sommigen last hadden van griepverschijnselen. Intussen zijn Pfizer en BioNTech gestart met een grootschalig onderzoek, waarbij tienduizenden proefpersonen en patiënten worden behandeld met het vaccin.