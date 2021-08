Amerikaanse waakhond dicht bij groen licht voor vaccinboosters

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geeft wellicht nog deze week groen licht voor een boostershot van coronavaccins voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Volgens Amerikaanse media zal de Food & Drug Administration, de invloedrijke waakhond van de Amerikaanse farmamarkt, nog deze week haar zegen geven voor een extra coronaprik om mensen met een verzwakt immuunsysteem beter te beschermen. De beslissing komt in een stroomversnelling nu de besmettelijker deltavariant van het virus al een tijd lelijk huishoudt in de Verenigde Staten.

Een FDA-woordvoerder wilde de goedkeuring niet bevestigen aan het persbureau Reuters, maar gaf wel aan dat 'in de nabije toekomst' meer informatie volgt.

Naar schatting 3 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft een verlaagde immuniteit, schrijft The New York Times. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die behandeld worden voor kanker, hiv-patiënten of mensen die een orgaantransplantatie kregen.

Gevoelig

Het toedienen van boostershots of extra coronaprikken in rijke landen ligt al een tijdje erg gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan dosissen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) riep landen al op om tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.

Het wetenschappelijk bewijs over de noodzaak is nog dun, terwijl een eerste en een tweede prik bij niet-gevaccineerden de wereldwijde circulatie van het virus wel kunnen helpen stuiten.

Van de 4 miljard vaccins die al werden gezet, ging 80 procent naar de rijke landen, hoewel daar minder dan de helft van de wereldbevolking woont. Volgens de WGO heeft in de rijke landen iedereen die wil een vaccin gekregen, terwijl dat in de arme landen gemiddeld amper 1,5 procent is.

Israël boost al, straks ook Duitsland en VK

Israël geeft nu al een derde vaccindosis aan 60-plussers. Dat voorbeeld krijgt binnenkort navolging, want het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaven al aan vanaf september boostershots te zullen prikken. In ons land valt die beslissing binnenkort.

Lees Meer S&P500-zitje katapulteert Moderna naar record