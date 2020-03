Amerikanen betalen 95 miljoen dollar voor Leuvense diagnosesoftware

Zulke diagnoses gebeuren door menselijke specialisten, maar kunnen met de Leuvense software geautomatiseerd worden. Dat leidt tot snellere resultaten. Het algoritme analyseert de symptomen van de patiënt en alle wetenschappelijke literatuur. Na een vijftal minuten weet het welke genmutatie verantwoordelijk is voor een afwijking. In het menselijke genoom zijn zowat 4,5 miljoen mutaties mogelijk.

Zeer hoog bedrag

De technologie is duidelijk zeer waardevol voor het Amerikaanse Invitae, een beursgenoteerd bedrijf dat ook actief is in het versnellen en vereenvoudigen van genetische tests en diagnoses. Het betaalt 95 miljoen dollar (84 miljoen euro), waarvan 32 miljoen in cash en 63 miljoen in eigen aandelen. De overnameprijs is voor zover bekend een van de hoogste ooit voor de overname van een Belgische start-up.