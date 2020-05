Amerikanen kopen helft onlineplatform Vindevogel

Het investeringsfonds Avista stapt in Vision Healthcare, het onlineplatform rond vitaminen en cosmetica van de ondernemer Yvan Vindevogel. Ook Filip Balcaen komt mee aan boord. Dat vernam De Tijd. Met een prijskaartje van 305 miljoen euro is het de grootste Belgische deal in maanden.

Vindevogel ging eind vorig jaar op zoek naar een kapitaalkrachtige partner om de groei van zijn online vitaminen- en cosmeticaplatform Vision Healthcare te versnellen. Lees: om samen voor grote overnames te gaan. De West-Vlaming heeft die partner nu gevonden. Het gaat om Avista, een Amerikaans investeringsfonds dat focust op de farma- en de gezondheidssector.

De verhoudingen in het kapitaal van Vision Healthcare verschuiven door de deal. Tot nu toe bezat Vindevogel bijna de helft van de aandelen (48%). De rest zat in de handen van het durffonds Creafund (15%), de familie De Clerck (10%) en een reeks andere families en particulieren (27%).

Die partijen nemen via een nieuw vehikel samen met Avista Vision Healthcare over. Die ‘newco’ - Vision Consumer Health - zit voor de helft in de handen van het Amerikaanse investeringsfonds en voor de andere helft in die van de historische aandeelhouders (45%) en een 20-tal managers (5%). Vindevogel heeft de meerderheid van hun gezamenlijk vehikel in handen en is de stem van die partijen in de bestuursorganen van de nieuwe groep.

Vision Healthcare wordt bij de deal gewaardeerd op 305 miljoen euro. Volgens onze informatie zou dat overeenkomen met bijna 13 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Vision Healthcare. De zakenbank Rothschild en het advocatenkantoor Allen & Overy stonden Vindevogel bij, de kantoren Ropes & Gray en Stibbe adviseerden Avista.

Nagenoeg alle historische aandeelhouders, waaronder Vindevogel zelf, herinvesteren mee. Ze krijgen door de deal het gezelschap van ondernemer-investeerder Filip Balcaen. Die investeert een niet nader genoemd bedrag in het onlineplatform. Balcaen is de voormalige eigenaar van de tapijtgroep Balta en van de vinylspecialist IVC. Hij investeert sinds de verkoop van die bedrijven via het vehikel Baltisse in uiteenlopende sectoren.

Het doel van Avista, Vindevogel en hun bondgenoten is duidelijk: Vision Healthcare uitbouwen tot een internationaal onlineplatform. Het bedrijf is al de Europese marktleider in de onlineverkoop van vitaminen, gezondheidsproducten, cosmetica en voedingssupplementen. Met de hulp van Avista wil het nu ook de stap naar de Verenigde Staten zetten. De aandeelhouders zijn bereid bijkomende middelen - tot meer dan 100 miljoen euro - op tafel te leggen om de groei van Vision Healthcare te versnellen.