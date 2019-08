Amgen legt 13,4 miljard dollar op tafel voor psoriasismedicijn

De Amerikaanse biotechgigant koopt de rechten van het medicijn Otezla van Celgene. Dat moest het middel verkopen om groen licht te krijgen voor de overname door Bristol-Myers Squibb (BMS).

De ene miljardendeal in de biotechsector leidt nu tot een andere. Het Amerikaanse Bristol-Myers Squibb (BMS) legde begin dit jaar 74 miljard dollar (66,6 miljard euro) op tafel voor concurrent Celgene, de grootste overname ooit in de farmasector. Maar de concurrentieautoriteiten lieten verstaan dat BMS alleen groen licht krijgt voor de overname als Otezla, een medicijn voor de behandeling van psoriasis en psoriatische artritis, van de hand wordt gedaan.

Celgene heeft nu een akkoord bereikt met Amgen. Dat legt 13,4 miljard dollar op tafel voor Otezla, een van de grootste bedragen ooit die betaald werden voor één medicijn. De prijs is veel hoger dan verwacht: een analist had de waarde van Otezla eerder dit jaar op 9 miljard dollar geschat.

Otezla leverde vorig jaar 1,61 miljard dollar omzet op. In de VS kost een maandvoorraad Otezla-tabletten 3.400 dollar. Amgen verwacht dat de omzet de komende jaren met tenminste 'meer dan 10 procent per jaar' groeit. De hoge prijs wordt gerechtvaardigd door ruim 2,2 miljard dollar aan toekomstige belastingvoordelen die aan de deal gelinkt zijn.

Grenzen gesloopt

Opmerkelijk is dat Amgen, het grootste biotechbedrijf ter wereld, een fortuin betaalt voor een middel dat géén biotechmedicijn is, maar ontstaat door klassieke chemie. Otezla is een eenvoudig pilletje en geen biotechgeneesmiddel dat ingespoten moet worden.

De deal is dan ook een voorbeeld dat de grenzen tussen klassieke farma en biotechnologie grotendeels gesloopt zijn. Amgen heeft met Enbrel al een inspuitbaar medicijn tegen psoriasis en andere aanverwante ontstekingsziekten in portefeuille.