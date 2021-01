Analist: 'Mithra is geen onemanshow'

Het aandeel van het farmabedrijf Mithra houdt goed stand na de berichten dat topman François Fornieri is aangehouden en de nacht in de cel heeft doorgebracht.

Het aandeel Mithra kelderde vrijdag bij opening met 9 procent, maar na ruim een uur handel was dat verlies volledig weggewerkt.

Ook Stéphane Moreau opgepakt Na Mithra-CEO François Fornieri is vrijdagochtend ook voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau opgepakt voor ondervraging. De voormalige PS-topper werd eind 2019 aan de deur gezet bij de Luikse intercommunale holding Nethys. Dat gebeurde na een wekenlange schandaalsfeer rond de geheime verkoop van het telecombedrijf VOO, het groenestroombedrijf Elicio en het IT-bedrijf Win, waar ook Fornieri een stevige hand in had. Fornieri zat bij Nethys bovendien het remuneratiecomité voor. In die functie liet hij meer dan 15 miljoen euro aan omstreden ontslag- en andere vergoedingen passeren voor ex-CEO Moreau, directielid Bénédicte Bayer en voormalig financieel directeur Pol Heyse. Ook zij worden vrijdag ondervraagd door de onderzoeksrechter.

‘Ik denk dat vooral kleine investeerders opgeschrikt waren door het nieuws en het zekere voor het onzekere wilden nemen’, zegt Lenny Van Steenhuyse, analist van KBC Securities.

Van Steenhuyse verwacht niet dat Mithra operationeel in de problemen komt nu Fornieri tijdelijk - of misschien definitief - buiten beeld is. ‘Puur operationeel zal er weinig impact zijn’, zegt hij. ‘In België leeft misschien de perceptie dat Mithra een onemanshow is van Fornieri, maar dat is niet zo.’

Met Christophe Maréchal heeft Mithra volgens hem een geschikte interim-CEO om de continuïteit te verzekeren. ‘Hij is financieel directeur en speelde de voorbije jaren een zeer belangrijke rol. Hij heeft altijd mee het voortouw genomen als rechterhand van Fornieri, onder meer voor contacten met investeerders en businessdevelopment. Hij staat dicht bij de farmapartners die de lancering van de medicijnen in de VS en Europa zullen trekken. Dat is belangrijk.’

‘Ik zie weinig operationeel risico. En het is natuurlijk ook niet zo dat de regulatoren in Europa of de VS met dit dossier rekening zullen houden in hun beslissing om al dan niet groen licht te geven voor Mithra-medicijnen.’

Imagoschade

Anderzijds zal de aanhouding van Fornieri op een of andere manier wel het imago van Mithra besmeuren, ook al staat zijn aanhouding los van zijn activiteiten bij het farmabederijf. ‘Reputatieschade kan je in zo’n dossier niet vermijden. Hoe dat zich zal uiten, moet nog blijken.’

Ik zie weinig operationeel risico, maar reputatieschade is in zo'n dossier onvermijdbaar. Lenny Van Steenhuyse analist KBC Securities

Het koersdoel van KBC Securities blijft op 33,5 euro staan, een ver eind boven de huidige aandelenkoers.