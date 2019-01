Analisten verdeeld over fiat voor geneesmiddeld UCB in VS

Het farmabedrijf UCB kreeg woensdag een positief advies voor zijn geneesmiddel tegen osteoporose om op de Amerikaanse markt te komen. De analisten blazen warm en koud.

Een adviescomité stemde gisteren met 18 voor en 1 tegen de commercialisering van Evenity, het osteoporosemiddel van UCB . Dat advies zal de FDA, de Amerikaanse geneesmiddelentoezichthouder, in acht nemen als hij later dit jaar al dan niet groen licht geeft aan Evenity om op de markt te komen. Al is dat geen verplichting. Het advies is vrijblijvend.

UCB werkt sinds 2004 samen met het Amerikaanse Amgen aan Evenity, of romosozumab. Als de behandeling op de markt komt, zullen de twee farmabedrijven de inkomsten netjes verdelen. Osteoporose treft 200 miljoen mensen in de wereld. Vooral vrouwen, maar ook een op de drie heupbreuken bij mannen zijn het gevolg van botontkalking.

Bedenkingen

De analisten blijven sceptisch. Ze zijn nog niet overtuigd dat de FDA zal volgen. Wat zijn hun bedenkingen?

- De werking van Evenity bij botontkalking is bewezen, maar uiteindelijk is de doelgroep beperkt tot vrouwen de postmenopauze met een hoog risico op fracturen. Bovendien zijn vrouwen met hartproblemen uitgesloten. Dat maakt dat slechts een beperkte groep mensen in aanmerking komt voor Evenity. Was de voorspelling aanvankelijk 2,7 miljard euro inkomsten per jaar voor Evenity, nu heeft KBC Securities het over 1 miljard. UBS houdt het op slechts 210 miljoen euro in 2027.

14.000 Evenity Er werden al 14.000 patiënten met Evenity behandeld.

- Er komt hoogstwaarschijnlijk een 'box warning' op de doos met Evenity-pilletjes in de VS. Een waarschuwing voor de gezondheid, net als op pakjes sigaretten bij ons. Met als vermelding dat Evenity een infarct of een beroerte kan veroorzaken. Amgen, de partner van UCB voor het osteoporosemiddel, heeft dat zelf aangeboden. Artsen en patiënten kunnen daardoor afhaken. UCB maakt zich echter sterk dat zo'n 'box warning' niet uitzonderlijk is in de VS voor geneesmiddelen van 'de nieuwe generatie'. 'Tot zover heeft dat de toegang tot de patiënten niet belemmerd', zegt Laurent Schots, de woordvoerder van UCB.

- Een opmerkelijk kritisch punt van UBS is ook dat het geneesmiddel 'maar' 1 jaar moet worden toegediend en 'maar' 1 keer per maand, terwijl de concurrentie een dagelijkse pil heeft. Waardoor UCB uiteindelijk minder zal opstrijken dan zijn concurrenten.

- Het risico op hartfalen maakt dat verdere opvolging noodzakelijk is. De FDA moet dus op de hoogte worden gehouden van de effecten bij de patiënten.

Voordelen

Wat speelt in het voordeel van UCB?

- Het geneesmiddel werd onlangs goedgekeurd in Japan en ook Europa overweegt zijn toestemming te geven. Uitsluitsel zou nog in de eerste helft van dit jaar moeten komen.

- Er werden al 14.000 patiënten behandeld met Evenity, in 19 experimentele studies, waardoor de effectiviteit van het geneesmiddel wel degelijk is bewezen.

- Het risico op hartfalen bij het gebruik van het geneesmiddel is niet helemaal duidelijk. Hoe groot dat risico exact is, werd nog niet uitgemaakt. Dat er hoge nood is aan een nieuw osteoporosemiddel speelt in het voordeel van UCB.