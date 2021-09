Animalcare geeft positieve winstwaarschuwing

Marc Coucke is de referentieaandeelhouder van Animal Care.

De producent van dierengeneesmiddelen Animalcare, die Marc Coucke als belangrijkste aandeelhouder heeft, ziet de tweede jaarhelft rooskleuriger in dan de markt. De Britse groep keert een (beperkt) tussentijds dividend uit.

Coucke is sinds 2017 de referentieaandeelhouder van Animalcare. De genoteerde Britse groep kocht toen het West-Vlaamse Ecuphar. Dat was een omgekeerde overname. Animalcare betaalde grotendeels in aandelen, waardoor Coucke en toenmalig Ecuphar-CEO Christian Cardon de hoofdaandeelhouders van de Britse beursgenoteerde groep werden.

Coucke is de grootste aandeelhouder van de groep met een belang van 24,2 procent. Jan Boone (Lotus Bakeries) is er voorzitter. Cardon trad in 2018, na 15 jaar aan het roer van zijn diergeneesmiddelenbedrijf te hebben gestaan, af als CEO.

De populariteit van huisdieren sinds de lockdowns van de coronacrisis legt ook Animalcare geen windeieren. In de eerste jaarhelft klom de groepsomzet met 13,3 procent tor 39,1 miljoen pond (45,5 miljoen euro). De onderliggende winst groeide - gestuwd door een focus op producten met hogere marges - met 28,3 procent tot 8,5 miljoen pond.

Gelet op het goede derde kwartaal stelt Animalcare dat zijn jaarresultaten hoger zullen uitkomen dan de marktverwachtingen, zegt voorzitter Boone.

Gezien het sterke eerste halfjaar en het optimisme over de tweede jaarhelft heeft de raad van bestuur van Animalcare de uitkering van een tussentijds dividend van 2 pence per aandeel goedgekeurd. Voor Coucke brengt dat 290.973 pond (338.506 euro) in het laatje.