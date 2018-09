Animalcare groeit dankzij konijnenvaccins

Het Brits-Belgische diergeneesmiddelenbedrijf van Marc Coucke heeft de winst in de eerste jaarhelft licht opgekrikt. De vergelijkbare omzet steeg met 6 procent dankzij het succes van konijnenvaccins in Duitsland.

Animalcare lijkt met een Londense beursnotering en een hoofdkantoor in York een op en top Brits bedrijf, maar schijn bedriegt. Met Lotus Bakeries-CEO Jan Boone als voorzitter, Marc Coucke als grootste aandeelhouder en de West-Vlaamse farma-ondernemer Chris Cardon als CEO heeft Animalcare Group een stevig Belgisch kleurtje.

Dat komt omdat Cardon en Coucke er vorige zomer de macht overnamen via een reverse take-over. Ze lieten hun Belgisch diergeneesmiddelenbedrijf Ecuphar overnemen door het kleinere Animalcare en namen de teugels van het fusiebedrijf in handen.

In het fusiebedrijf levert Ecuphar 83 procent van de 47,8 miljoen pond (53,2 miljoen euro) groepsomzet. De grootste groei kwam er dankzij het succes van konijnenvaccins in Duitsland. Ecuphar draagt 76 procent bij aan de brutobedrijfswinst (ebitda) van 6,3 miljoen pond.

Dividend

De groep zette een nettowinst van 3,7 miljoen pond neer, 3 procent meer dan de pro-formacijfers van het jaar voordien. Het bedrijf gaat een dividend van 2 pence per aandeel uitkeren.

Animalcare geeft binnenkort een update over de integratie van beide bedrijven. De fusie is nog niet onthaald op de beurs. Sinds de aankondiging is het aandeel fors gezakt.