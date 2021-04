Anticonceptiepil Mithra krijgt Amerikaans 'go'

De Amerikaanse farmawaakhond FDA heeft groen licht gegeven voor de lancering van de anticonceptiepil Estelle van Mithra op de Amerikaanse markt.

De goedkeuring door de Food & Drug Administration (FDA) is een opsteker van formaat voor de Luikse farmagroep, die zo de cruciale Amerikaanse markt ziet opengaan voor haar anticonceptiepil. De Verenigde Staten blijven het walhalla van de farmasector, omdat medicijnen er over het algemeen een pak duurder verkocht kunnen worden.

Mithra en zijn partner Mayne Pharma hopen Nextstellis (de merknaam van Estelle) in de eerste helft van 2021 in de Verenigde Staten op de markt te brengen.

Het risico op bloedklonters, trombose en beroertes ligt lager bij Estelle, wat een groot voordeel is in de strijd om marktaandeel.

De goedkeuring door de FDA volgt een goede maand na die door de Canadese farmawaakhond. Canada keurde als eerste land ter wereld de anticonceptiepil van Mithra goed. Eind maart liet de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) weten dat ze overtuigd is van de veiligheid en het nut van de anticonceptiepil van Mithra. Als de Europese Commissie dat advies volgt - wat in de overgrote meerderheid van de gevallen gebeurt - dan mag Mithra zich opmaken om samen met partner Gedeon Richter vanaf eind tweede kwartaal in de hele Europese Unie zijn waren te slijten. Dat zal gebeuren onder de merknaam Drovelis.

Na de goedkeuring door Canada klom het aandeel van Mithra fors. Dat valt ook te verwachten nu de FDA haar groen licht gegeven heeft.

Oestrogeen

Estelle is het eerste anticonceptiemiddel dat het natuurlijke hormoon estetrol bevat. Estetrol is een oestrogeen dat wordt geproduceerd door de foetus tijdens de zwangerschap. Het farmabedrijf is erin geslaagd het hormoon te reproduceren.