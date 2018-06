Anticonceptiepil Mithra naar Zuid-Korea

De pil zit in een laatste testfase (fase III). Eerdere tests leverden goede resultaten op, waardoor Mithra Estelle vanaf het najaar wil verkopen. Er zijn al contracten afgesloten met verdelers in Europa, Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, Japan en Canada .

Mithra zal de pillen er niet zelf aan de vrouw brengen. Het bedrijf sluit een samenwerking af met Hyundai Pharm , een bedrijf dat sinds 1965 actief is in de productie en de verkoop van farmaproducten. Het bedrijf boekt 130 miljoen Amerikaanse dollar omzet.

Hyuandai Pharma is al actief met anticonceptie. Het verdeelt in Zuid-Korea onder andere een morningafterpil. 'Hyundai is een topdriespeler op de Koreaanse markt voor farmaproducten voor vrouwen', zegt Mithra-CEO François Fornieri. 'We zijn dan ook verheugd met de samenwerking.'