Antikankerfonds Luc Verelst krijgt steun Nationale Loterij

Het Antikankerfonds, in het leven geroepen door de vroegere aannemer Luc Verelst , onderzoekt hoe goedkope, bestaande geneesmiddelen, zoals aspirine of curcumine, kunnen worden ingezet om kanker te bestrijden.

'Het Antikankerfonds is voortdurend op zoek naar betere behandelingsopties voor patiënten', legt Guy Buyens, de medisch directeur van het Antikankerfonds, uit. 'Immuuntherapie is een veelbelovende piste waarbij het eigen afweersysteem gebruikt wordt om de kankercellen aan te vallen. Gecombineerd met een behandeling van radiotherapie en vijf goedkope, bestaande middelen kunnen we tumoren op meerdere fronten tegelijkertijd aanvallen. Zo wordt de dure immuuntherapie in de toekomst hopelijk doeltreffender, zonder ze nog veel duurder te maken.'