Antwerpenaars willen hartfalen voorkomen met digitale data

Het Antwerpse Genae, gespecialiseerd in diensten voor de medische industrie, neemt Hilbert Paradox over, waardoor het uitbreidt naar digitale data. Die kunnen worden ingezet om hartfalen te voorkomen.

Genae is een contract research organization (CRO) of een dienstenleverancier aan de medische sector. Het Antwerpse bedrijf, opgestart in 2005, richt zich tot producenten van medische hulpmiddelen - denk aan stents om hartkleppen te herstellen of implantaten met neurostimulatie voor parkinsonpatiënten. De producenten zijn zowel multinationals à la Medtronic en Biotronik als start-ups in medische technologie.

Om die medische toestellen te testen, te laten goedkeuren en te vermarkten, roepen de producenten vaak de hulp in van CRO’s die dat werk op zich nemen. Genae bouwde vooral expertise op in medische toestellen voor hartpatiënten en breidt die nu uit door de overname van Hilbert Paradox, een Antwerpse sectorgenoot die vorig jaar een omzet van 1,6 miljoen euro realiseerde.

‘Tot zover verwerkten wij hoofdzakelijk gegevens van klassieke klinische studies, die werden uitgevoerd volgens een vast protocol. Nu gaan we breder en kijken we ook naar digitale data. Informatie over de levenskwaliteit van een patiënt bijvoorbeeld’, zegt Bart Segers, stichter en CEO van Genae.

Hij geeft het voorbeeld van een hartpatch die op de borstkas van hartpatiënten wordt gekleefd om hen te monitoren. ‘Hilbert Paradox heeft een IT-platform dat duizenden patches per maand kan analyseren en daarover verslag kan uitbrengen aan de arts of het ziekenhuis. We zullen dus ervaring opdoen in digitale workflow.’

De overname geeft aan welke richting we uitgaan: die van sensoren en gezondheidstrackers. Bart Segers CEO Genae

De overname, waarvan de prijs niet is vrijgegeven, past volgens de CEO in de evolutie van de geneeskunde, waarbij steeds meer wordt ingezet op digitale gezondheid. ‘We moeten leren omgaan met data van verschillende oorsprong en die met elkaar in verband kunnen brengen.’ Zeker voor hartpatiënten is die evolutie van levensbelang: in de plaats van een zware hartoperatie te ondergaan, worden preventie en monitoring belangrijk om hartproblemen te voorkomen. Segers: ‘Deze overname geeft aan welke richting we uitgaan. Gezondheidstrackers, sensoren, Fitbits,...’

