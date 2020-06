Antwerpse additievenspecialist Innovad te koop

Innovad, dat aan de prestigieuze Cogels Osylei in Antwerpen huist, is bijna volledig in de handen van de familie Al-Saifi en haar Innotek Holding. De in Griekenland wonende Jamal Al-Saifi is de CEO. Al-Saifi is al een tijd actief in de additievensector. Hij lag volgens de website De Rijkste Belgen midden jaren 90 mee aan de basis van de additievenspecialist Nutriad, die in de handen kwam van de Inve-groep.