Antwerpse 'plastuit' in Amerikaanse handen

Novosanis, een biotechbedrijf dat urineopvangers produceert, is overgenomen door het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf OraSure Technologies.

Urinestalen worden steeds vaker gebruikt om seksueel overdraagbare ziekten en prostaat- of blaaskanker op te sporen. Een urinetest kan ook het uitstrijkje voor de detectie van baarmoederhalskanker vervangen. Voor zulke analyses is vooral de eerste 20 milliliter urine belangrijk, omdat die het 'vuilst' is en dus het belangrijkst voor een analyse.