Antwerpse prof ontwerpt coronacouveuse

Het coronavirus bestrijden door mensen in een couveuse van 41,5 graden te stoppen om het lichaam op te warmen. Dat is een opmerkelijke piste die een Antwerpse prof wil bewandelen.

Kanker

Het opwarmen van lichamen, hyperthermie, wordt al langer genoemd als kankerbehandeling. Werkt dat echt? 'Dat is geen praktijk bij ons, maar wel een alternatieve behandeling in bijvoorbeeld Duitsland', klinkt het aan het Leuvens Kankerinstituut.

'Zelfs Plato schreef al over hyperthermie en er wordt al decennia mee getest, maar het probleem is veiligheid', zegt Bogers. Hij zegt met Elmedix een toestel te hebben ontworpen met nauwkeurige sensoren dat een veilige en precieze opwarming toelaat. 'Tests op honden hebben goede resultaten opgeleverd. Binnenkort zetten we de stap naar tests op mensen.'