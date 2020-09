Antwerpse scale-up in zuurstoftherapie tekent megadeal met Duitse gasreus Linde

Bioingenieur Philip Hendrickx richtte Oxypoint op in 2011, samen met de specialist in zuurstoftherapie Dirk Borgonjon.

De Antwerpse scale-up Oxypoint, die zich specialiseert in zuurstoftherapie in ziekenhuizen, krijgt dankzij een stevig deal met Linde, de Duitse wereldmarktleider in medische gassen, toegang tot zes Europese landen. De digitale monitoringtechnologie van het bedrijf heeft een Europese goedkeuring beet.

Oxypoint werd in 2011 opgericht als een spin-off van de Universiteit Antwerpen. Bio-ingenieur en ondernemer Philip Hendrickx en Dirk Borgonjon, een specialist in zuurstoftherapie, stoorden zich al langer aan de enorme verspilling van zuurstof in ziekenhuizen. ‘Zuurstof toedienen is voor verpleging een vrij eenvoudige basisbehandeling, waar niet te lang bij wordt stilgestaan’, zegt Hendrickx.

‘Bij zo’n therapie - de typische buisjes tot aan de neus - pomp je in een constante flow zuurstof naar de patiënt. Ademt die niet in, of heeft die zijn zuurstofmasker afgezet, dan gaat de zuurstof verloren. De patiënt heeft bij een constante zuurstoftoevoer bovendien snel last van een uitgedroogde neus, neusbloedingen en korsten. Met onze technologie wordt zuurstof alleen toegediend als de patiënt inademt.’

Ons toestel kan ook de ademfrequentie meten. Zo kan de toestand van coronapatiënten beter ingeschat worden. Philip Hendrickx Oprichter en bestuurder bij Oxypoint

De technologie, waarvoor de ondernemers in 2018 in een eerste kapitaalronde 3,8 miljoen euro ophaalden bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), staat al een tijdje op punt. Van het toestel, de O2Comfort, zijn al 3.000 exemplaren in gebruik in dertig, vooral Vlaamse, ziekenhuizen.

2.000 Duitse ziekenhuizen

Schermvullende weergave De O2Comfort is een klein apparaat dat op de zuurstofinstallatie wordt geplaatst. ©SISKA VANDECASTEELE

Het bedrijf haalt nu een groot contract binnen met Linde. Die Duitse beursgenoteerde leverancier van medische gassen werd door een fusie met het Amerikaanse Praxair de grootste ter wereld. Linde gaat de technologie, een klein apparaat dat op de zuurstofinstallatie bij de patiënt wordt geplaatst, verdelen bij zijn klanten in zes Europese landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Zweden. Later kunnen meer landen of andere continenten aan dat lijstje worden toegevoegd. Over de waarde van de deal mag Hendrickx niets zeggen.

'We verwachten, zodra het contract volledig loopt, een veelvoud van de verkoop die we tot nu in Vlaanderen hebben. Vlaanderen en Brussel tellen 122 ziekenhuizen, in Duitsland zijn er zo'n 2.000', zegt Philip Hendrickx.

Ademfrequentie meten

Maar het innovatieverhaal van de Antwerpse medische scale-up gaat verder. Tijdens het installeren van hun eerste product in de verpleegafdelingen kregen de ondernemers vaak de vraag of het apparaat ook de ademfrequentie kon meten. Hendrickx: ‘Dat is belangrijk, want op basis van hun ademfrequentie kan de toestand van coronapatiënten beter ingeschat worden. Een deel van hen ziet er op het eerste gezicht niet erg ziek uit, maar blijkt er toch erg aan toe, met een erg lage zuurstofsaturatie in het bloed en een verhoogde ademfrequentie. Dat zijn eenvoudig te meten indicatoren.’

Met de CE-certificering krijgt Oxypoint groen licht om het digitaal opvolgplatform van patiënten te commercialiseren.

En dus gingen de ingenieurs van Oxypoint aan de slag met de bestaande O2Comfort. Ze bedachten een digitaal platform waarop het ademritme wordt geregistreerd. En waarom dan niet meteen vijf andere vitale parameters meten en registreren in één digitaal platform dat verbonden is met het elektronisch patiëntendossier? De wearables en sensoren die de lichaamstemperatuur, het hartritme, de bloeddruk, de zuurstofsaturatie en het bewustzijn meten, kunnen via bluetooth met het systeem verbonden worden. Een gelijkaardig kritisch systeem bestaat al lang voor intensieve zorg, maar Oxypoint ontwikkelde een laagdrempelig digitaal platform voor andere ziekenhuisafdelingen, O2Mate genoemd.

Zwart gat tussen metingen

‘Dat biedt twee voordelen: tijdbesparing voor het verplegend personeel en een continue datastroom over een langere periode’, zegt Hendrickx. ‘Nu moeten verplegers op regelmatige tijdstippen die zes vitale parameters meten, opschrijven en interpreteren. Met onze digitale technologie kan dat dag en nacht gebeuren. Daardoor ben je als zorgverlener niet aangewezen op drie momentopnames. Bovendien kan je de toestand op afstand opvolgen en zo nodig de zuurstoftherapie bijstellen, wat bij de verzorging van coronapatiënten veiliger en efficiënter is.'

Hendrickx benadrukt dat O2Mate geen echte monitoring doet, zoals op intensivecareafdelingen. ‘Er zit geen alarmfunctie op. De eerste bedoeling is patiënten die er niet levensbedreigend ziek zijn op een tijdsefficiënte manier op te volgen en het zwarte gat tussen de manuele metingen weg te werken.’

Twee weken geleden haalde Oxypoint voor zijn O2Mate een CE-certificering binnen van de officiële Europese keuringsinstantie voor medische toestellen. Daardoor krijgt het groen licht om het platform te commercialiseren. ‘Er lopen volop gesprekken met ziekenhuizen en bedrijven’, zegt Hendrickx. ‘De interesse is groot, maar het is nog te vroeg om deals aan te kondigen.’

Door de nieuwe ontwikkelingen kijken de ondernemers stilaan uit naar vers kapitaal. ‘Die gesprekken zitten nog in een vroeg stadium. Volgend jaar willen we daarmee landen.’