Antwerpse start-up spoort tuberculosepatiënten op

De start-up Epcon gaat met de hulp van algoritmes tbc-hot-spots identificeren.

Hoewel tuberculose (tbc) met medicatie te behandelen is, sterven elk jaar nog altijd 1,6 miljoen mensen aan de infectieziekte. Een kwart van de wereldbevolking is drager van de tbc-bacterie, maar de ziekte manifesteert zich enkel bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, vaak in gebieden met grote armoede en beperkte hygiëne. De toestand is vooral dramatisch in Zuid-Afrika.

De ziekte gaat gepaard met zweten ’s nachts, hoesten en gewichtsverlies. Aangezien dat vrij algemene symptomen zijn, weten tbc-patiënten vaak niet dat ze ziek zijn. ‘Dat is een groot probleem, want de ziekte is gemakkelijk overdraagbaar. Naar schatting 40 procent van de patiënten is niet gekend. We weten niet wie ze zijn of waar ze wonen. Met onze tool gaan we helpen daar verandering in te brengen’, zegt Vincent Meurrens, zaakvoerder van Epcon.

Platform

Epcon ontwikkelde een platform waar gegevens over bevolkingsdichtheid (op basis van satellietbeelden) en migratieroutes gecombineerd worden met sterftecijfers en historische data over tbc en hiv. Met de hulp van algoritmes gaat het potentiële tbc-hotspots identificeren. ‘Dat is dan het vertrekpunt voor efficiënte informatiecampagnes, huis-aan-huisbezoeken en screeningprogramma’s’, legt Meurrens uit.

Meurrens maakte carrière bij de kaartenmaker Tele Atlas en de navigatiespecialist TomTom, waarvoor hij destijds de Zuid-Afrikaanse divisie op poten zette. In 2016 raakte hij betrokken bij een project van de Zuid-Afrikaanse techbedrijven Riskscape en Cognitive Systems om arbeiders en ex-arbeiders in de regionale mijnbouwsector - waar tbc welig tiert - zonder officieel adres of identiteitsbewijs op te sporen.