Apple Watch voorspelt hartritmestoornissen tot 84 procent juist

Apple heeft een wetenschappelijk studie gedaan naar hartproblemen bij 419.000 van de gebruikers van zijn smartwatch. Blijkt dat het digitale uurwerk tot 84 procent nauwkeurig kan aangeven welke gebruiken met hartritmestoornissen kampt.

Het zou één van de eerste brede wetenschappelijke studies zijn met een smartwatch: Apple heeft de hartslag van 419.000 van zijn Apple Watch-gebruikers sinds november 2017 opgevolgd, samen met de universiteit van Stanford. De studie moest nagaan of het digitale uurwerk kon aangeven of er onregelmatigheiden zijn in de hartslag.

2.000 gebruikers, of slechts 0,5 procent, kregen een melding van een onstabiel hartritme. Ze werden vervolgens in contact gebracht met een arts voor verdere opvolging. Iets meer dan de helft van de 2.000 ging daar op in.

De resultaten van de Apple Heart Study tonen de rol die innovatieve digitale technologie kan spelen in meer voorspellende en preventieve gezondheidszorg. Lloyd Minor Stanford School of Medicine

Na onderzoek met een professionele ECG-machine, of een elektrocardiogram, bleek dat 84 procent van de mensen inderdaad last had van atriumfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij een onregelmatige ritme zorgt voor kortademigheid en een beangstigend gevoel.

'De studie toont aan dat een smartwatch kan helpen in het opsporen van hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren', is de conclusie van Stanford. 'De resultaten van de Apple Heart Study tonen de rol die innovatieve digitale technologie kan spelen in meer voorspellende en preventieve gezondheidszorg', zegt Lloyd Minor, decaan van de Stanford School of Medicine.

Algoritmes

Apple is van plan verder te werken aan de algoritmes die hartproblemen moeten opsporen. De smartwatch controleert op verschillende momenten van de dag de hartslag van zijn gebruiker, via sensoren met infrarood licht en groen ledlicht.