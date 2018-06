ArgenX en niet Melexis vervangt Ablynx in Bel20

Dankzij de geëxplodeerde interesse van beleggers schopt ArgenX het tot in de Brusselse beursindex.

Nog maar een half jaar geleden was het ondenkbaar om ArgenX een geloofwaardige kandidaat voor de Bel20 te noemen. Goede klinische testresultaten en een welgemikte kapitaalverhoging brachten daar in december verandering in.

Dat katapulteerde de beurswaarde van het bedrijf met thuisbasis in Gent. Eerder al had een beursgang op Wall Street de beleggersinteresse aangewakkerd. Op dit moment is CEO Tim Van Hauwermeiren op roadshow om te spreken met Amerikaanse beleggers.

ArgenX vervangt Ablynx, dat over een paar dagen van de beurs verdwijnt na een geslaagd overnamebod. Ze zijn op een boogscheut van elkaar gevestigd en doen beide onderzoek naar geneesmiddelen op basis van antilichamen in bloed van lama's. Ablynx zette de kortste Bel20-carrière ooit in de tabellen.

Concurrentie

De plaatsjes in de beursindex zijn schaars en behoorlijk begeerd. Vorige week nog stak de CEO van Mithra niet weg dat hij ooit een nominatie in de wacht wil slepen. Nadat Bekaert uit de index verdween toonde het bedrijf zich op de aandeelhoudersvergadering behoorlijk ontevreden.

Melexis haalde de selectie voor de zoveelste keer niet. Gemeten volgens totale beurswaarde is computerchipfabrikant uit Ieper nochtans al jaren een van de 20 grootste Belgen. Maar beursuitbater Euronext kijkt naar de vrij verhandelbare beurswaarde. Omdat Melexis nog voor de helft in handen is van de oprichters halveert dat het cijfer waarop het Bel20-comité zich baseert. ArgenX heeft die handicap niet.

In het verleden had Melexis al een paar keer pech. Euronext Brussel plaatste de Belgische naam een trapje lager dan buitenlandse aandelen als ING, Engie of Delta Lloyd. Vorig jaar vroeg de fabrikant van roestvrij staal Aperam een extra beursnotering in Brussel aan, enkele dagen voor de beslissing over de Bel20 viel. Omdat aandelen die gelinkt zijn aan de grondstoffensector typisch enorm snel verhandeld worden, moest Melexis op de reservebank blijven zitten. Daar raakt het voorlopig niet weg.

