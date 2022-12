Het commerciële debuut van het Gentse biotechbedrijf Argenx is een succes geworden, en het gaat volgens CEO Tim Van Hauwermeiren alleen maar crescendo. Dat miljardeninkomsten wenken is ongezien in de Belgische biotechindustrie. ‘Dit is nog maar het begin. Onze rolmodellen zijn op de beurs 80 miljard euro en meer waard. Waarom zouden wij dat niet kunnen?’