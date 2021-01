Argenx: 'We schrijven nieuw hoofdstuk en zijn excited'

Het biotechbedrijf heeft het dossier voor zijn medicijn efgartigimod bij de FDA ingediend en moet nu tot zeker mid 2021 wachten om groen licht te krijgen voor de verkoop in de VS.

We beginnen met Argenx een nieuw hoofdstuk te schrijven en zijn daar excited over', zegt Tim Van Hauwermeiren. 'We kijken uit naar de commerciële lancering van ons eerste medicijn.

Het biotechbedrijf Argenx heeft bij de geneesmiddelenwaakhond FDA zopas het dossier ingediend om goedkeuring te krijgen om zijn medicijn efgartigimod in de VS te verkopen. De FDA zal nu 6 à 9 maanden de tijd nemen om een oordeel te vellen. Het is nog niet duidelijk of de FDA voor de snelste route kiest of niet.

Als alles goed verloopt zal Argenx dus ergens in de loop van het tweede halfjaar het medicijn lanceren. In de VS zal Argenx daarvoor een team van een 80-tal mensen inzetten. Ook in Japan en Europa zal het bedrijf de verkoop in eigen handen nemen, maar daarop is het nog wat langer wachten. Voor de Chinese markt tekende het gisteren een samenwerkingsovereenkomt met Zai Lab.

Blockbuster

Analisten verwachten dat efgartigimod de komende jaren zal uitgroeien tot een forse blockbuster. Beurshuis KBC Securities bijvoorbeeld rekent op 5,3 miljard euro piekverkopen. Het medicijn zal in eerste instantie beschikbaar worden voor patiënten met de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.

Intussen onderzoekt Argenx ook het potentieel voor drie andere auto-immuunaandoeningen en dit jaar komen er nog eens twee ziektes bij. Bovendien experimenteert het bedrijf ook met een subcutane versie van efgartigimod, die eenvoudiger is toe te dienen dan de intraveneuze versie. Dat moet een concurrentieel voordeel opleveren in de strijd tegen onder meer UCB.

Argenx probeert zijn goudhaantje zo breed mogelijk in te zetten en er maximaal waarde uit te halen. Maar dat vergt eerst zware investeringen in onderzoek

Cashburn

Kortom, Argenx probeert zijn goudhaantje zo breed mogelijk in te zetten en er maximaal waarde uit te halen. Maar dat vergt eerst zware investeringen in onderzoek. Argenx - dat op een cashberg van ongeveer 2 miljard dollar zit - verwacht dat de cashburn dit jaar zal verdubbelen, onder meer ook door de commerciële inspanningen en de opbouw van een medicijnvoorraad in aanloop naar de lancering.

1.000 procent

Argenx heeft zich de voorbije jaren ontpopt als een van de lievelingen op de Brusselse beurs, en Amerikaanse investeerders liepen storm voor het aandeel op Nasdaq. Het haalde er vorig jaar op enkele uren tijd zelfs nog 862 miljoen dollar vers kapitaal op.