Argenx-aandeel valt spectaculair terug

Argenx afficheerde in de loop van de dag een beurskoers van 94,80 euro, maar is sindsdien plots fors gedaald.

Het Gentse biotechbedrijf bereikte maandag een beurswaarde van zo'n 3 miljard euro, nadat het maandagmorgen kon uitpakken met positieve studieresultaten voor zijn middel tegen de zeldzame bloedziekte ITP. Maar na een conference call met meer duiding, is het aandeel plots weer gedaald.

Haalde Argenx in zijn fase II-studie met efgartigimod, of ARGX113, dan toch niet de verwachtingen? 'Toch wel, de resultaten zijn nog steeds positief, alleen is er na de conference call een meer genuanceerd beeld naar voor gekomen', zegt Stephanie Put, beursanalist aij Bank Degroof Petercam. 'Dit gaat om een studie van 38 patiënten en tijdens de call is meer uitleg gegeven bij iedere patiënt afzonderlijk. Waardoor het nu misschien wat moeilijker is om er nog een algemene lijn in te zien. De resultaten tonen veel variatie tussen de patiënten.'

Wat ook kan meespelen in de koersdaling is dat Bloomberg na de conference call een bericht verspreidde met als titel 'Argenx says best responder in placebo arm skewed ITP data'. Of, vrij vertaald: Argenx zegt dat de beste respondent in de placebo-studie de ITP-resultaten heeft schuin getrokken.

Placebo