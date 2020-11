Argenx betaalt 98 miljoen voor medicijnenturbo

Het Belgische biotechbedrijf Argenx koopt van Bayer een voucher om een van zijn volgende medicijnen een half jaar sneller op de markt te krijgen. Concurrenten waaronder UCB zijn gewaarschuwd.

Wie geen zin heeft om lang aan te schuiven bij de veiligheidscontrole op de luchthaven, kan boven op zijn vliegticket een Fast Lane Pass kopen. Datzelfde principe bestaat ook in de Amerikaanse farmasector. Priority Review Voucher (PRV) heet dat dan.

Argenx heeft nu voor 98 miljoen dollar zo’n voucher gekocht van het Duitse Bayer. Dat is een bom geld, maar de voucher heeft dan ook een enorme waarde.

Bedrijven die een goedkeuring voor een geneesmiddel aanvragen bij Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA en een PRV kunnen voorleggen, krijgen al na zes in plaats van twaalf maanden een antwoord.

Hoe sneller je bent, hoe meer voorsprong je neemt, en hoe sterker je staat als bedrijf. Joke Comijn Woordvoerster Argenx

Het bedrijf kan zijn medicijn dus een half jaar vroeger dan normaal lanceren. ‘Hoe sneller, hoe meer voorsprong, en hoe sterker je staat als bedrijf’, reageert Joke Comijn, de woordvoerster van Argenx.

Dat geeft extra tijd om artsen voor zich te winnen, vooraleer er concurrentie opduikt. Of omgekeerd, om de concurrentie niet te veel voorsprong te laten nemen.

Op het einde van de rit kan dat extra marktaandeel - gespreid over vele jaren - voor een topmedicijn honderden miljoenen of zelfs miljarden euro's extra opleveren. Bovendien verlengt een versnelde goedkeuring ook de periode waarin een medicijn ten volle kan profiteren van patentbescherming met een half jaar. Ook dat scheelt een slok op de borrel, zeker als je - zoals in het geval van Argenx - over piekverkopen van meerdere miljarden spreekt.

Wanneer joker inzetten?

Voor welk specifiek medicijn en welke specifieke ziekte Argenx zijn PRV zal inzetten, is nog niet duidelijk. Dit jaar dient Argenx wel nog een aanvraag in om zijn middel efgartigimod goedgekeurd te krijgen voor de behandeling van de spierziekte myastenia gravis, maar het is te kort dag om daar die RPV voor te gebruiken.

Het zal dus voor later zijn, als efgartigimod wordt ingediend voor andere zeldzame, auto-immuunziektes. Daarbij staat het onderzoek naar de bloedstollingsziekte ITP het verst, met de publicatie van cruciale testresultaten midden volgend jaar.

UCB en Galapagos

Bovendien werkt het aan een versie van efgartigimod die eenvoudiger is toe te dienen, onderhuids in plaats van in de aders. Met efgartigimod 2.0 zit het in een race met onder meer het Amerikaanse Momenta - onlangs overgenomen door J&J - en … het Belgische UCB dat vorig jaar 2,1 miljard dollar betaalde voor Ra Pharma. Het is niet uit te sluiten dat Argenx zijn joker in die race inzet.

Handeltje in vouchers

Het systeem van de PRV’s werd in de VS ingevoerd in 2007 om het onderzoek tegen tropische ziektes en zeldzame kinderziekten te stimuleren. Wie zo’n middel op de markt brengt, krijgt een PRV. Om zelf in te zetten bij een volgende dossier of om door te verkopen.

350 miljoen recordbedrag voucher AbbVie betaalde in 2015 een recordbedrag voor een Priority Review Voucher en zette die in voor een van zijn reumamedicijnen.

Zo is er een handeltje in PRV’s ontstaan. Onder meer Gilead kocht er eentje om filgotinib - het middel van Galapagos - sneller te lanceren.

In recente deals werd 80 tot 130 miljoen dollar betaald, maar het recordbedrag staat op naam van AbbVie dat 350 miljoen dollar betaalde om een van zijn reumamedicijnen een zetje te geven.