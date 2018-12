Argenx bevestigt goede resultaten bij onderzoek naar bloedziekte

Rond de initiële testresultaten waren in september even twijfel gerezen, maar de Gentse biotechgroep bevestigt nu de resultaten op de belangrijkste hematologenconferentie ter wereld.

Door verwarring over enkele passages in de prospectus voor de bijhorende kapitaalronde van 260 miljoen euro op Nasdaq roomden beleggers - die wel vaker in een kramp schieten bij elk onvertogen woord in testresultaten - de beurswaarde van de Gentse biotechnologiegroep op 48 uur met 1 miljard af.