Argenx boekt doorbraak in astma-onderzoek

Belgische onderzoekers hebben samen met het biotechbedrijf Argenx een van de mysteries van longziektes als astma opgehelderd. Alles draait rond 'kristallen'.

'Astmapatiënten zijn een wandelend mysterie', staat in een persbericht van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). In de luchtwegen van astmapatiënten zitten namelijk 'kristallen'. Die werden 150 jaar geleden voor het eerst gevonden in het spuug van astmapatiënten. Waarom ze daar aanwezig zijn en welke rol ze daar hebben, bleef voorlopig een mysterie.

Tot vandaag. De bevindingen leverden een publicatie op in Science voor toponderzoeker Bart Lambrecht (hoofd Inflammation research VIB-UGent) en zijn team. 'Zoals urinezuurkristallen pijnlijke ontstekingen in de gewrichten veroorzaken bij jicht, redeneerden we dat iets gelijkaardigs kon gebeuren in de longen van astmapatiënten', klinkt het.

Nieuwe piste

De onderzoekers brachten de 3D-structuur van de kristallen - die opgebouwd zijn uit het eiwit Gal10 - op atomische schaal in kaart en zagen dat het eiwit alleen een ontstekingsreactie veroorzaakt als het in kristalvorm voorkomt. In opgeloste vorm is het eiwit onschadelijk, waardoor zich een nieuwe piste voor geneesmiddelen aandiende.

Daar kwam Argenx, met zijn antilichaamtechnologie, in het spel. 'We zijn erin geslaagd antilichamen te produceren die de kristallen oplossen en zo de astmasymptomen verlichten.' Het bedrijf verzamelde slijm van astmapatiënten en merkte in een labo-experiment dat de kristallen enkele uren na de behandeling oplosten. Argenx werkt de komende jaren voort op deze doorbraak om de ziekte via een totaal nieuw pad te behandelen. Het project krijgt de codenaam ARGX-118.

Het bedrijf ziet ook potentieel om op dezelfde manier andere ontstekingsziektes in de luchtwegen te bekampen. Dezelfde kristallen zijn in eerder onderzoek al gespot bij onder andere bronchitis, rhinitis en rhinosinusitis.