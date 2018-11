Argenx boekt succes met kankermedicijn

Een medicijn van Argenx om een acute bloedkanker te behandelen lijkt aan te slaan. Het aandeel van het biotechbedrijf schiet omhoog, al is het nog vroeg om victorie te kraaien.

Argenx heeft een geneesmiddel tegen acute myeloïde leukemie (AML) getest bij twaalf patiënten. Die kregen cusatuzumab - zoals het middel heet - toegediend in combinatie met de huidige standaardbehandeling. Elf van de twaalf patiënten reageerden positief op de therapie, blijkt uit de tussentijdse resultaten.

'We tonen aan dat ons middel beloftevol is', zegt woordvoerder Joke Comijn. AML is een acute vorm van kanker die meestal enkele maanden na de diagnose tot de dood leidt. Er zijn amper behandelingen om de ziekte af te remmen, laat staan te genezen. Bovendien werken die slechts voor 20 à 30 procent van de patiënten. De standaardbehandeling is Vidaza, een middel van het Amerikaanse biotechbedrijf Celgene. In de VS krijgen elk jaar naar schatting 22.000 mensen de diagnose van AML.

Opflakkering

Van de twaalf patiënten waren er op 16 juli - de cut off point voor de tussentijdse resultaten - nog zeven betrokken bij de studie van Argenx. Vier hebben de studie verlaten omdat de behandeling was uitgewerkt en de kanker weer opflakkerde. Een van de patiënten stapte uit de studie omdat hij door de behandeling voldoende hersteld was en in aanmerking kwam voor een beenmergtransplantatie. Gemiddeld genomen reageerden de patiënten 6,9 maanden positief op de medicatie, waarvan een iemand al meer dan 14 maanden. 'Dat is hoopgevend voor een ziekte waarbij het na diagnose heel snel bergaf kan gaan', zegt Comijn.

Op het ASH-congres in december, de jaarlijkse hoogmis voor alle wetenschappers en bedrijven die met bloedziektes bezig zijn, zal Argenx een update geven over hoe de studie sinds midden juli verliep.