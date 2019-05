Argenx breidt onderzoekspijplijn uit

Argenx maakt zich op om in 2021 zijn eerste medicijn te lanceren, en breidt intussen de onderzoekspijplijn uit met twee nieuwe en 'opwindende' kandidaat-geneesmiddelen.

Argenx geeft deze namiddag in New York investeerders een update over zijn R&D-plannen, en laat in een persbericht al in zijn kaarten kijken.

'We zijn alles in plaats aan het zetten om onze eerste medicijn in 2021 te lanceren', zegt Tim Van Hauwermeiren, CEO van het biotechbedrijf. Dat eerste medicijn wordt efgartigimod, dat in eerste instantie op de markt zal komen voor patiënten met de spierziekte myasthenia gravis. Het potentieel van het middel wordt ook onderzocht voor andere zeldzame auto-immuunziektes.

Efgartigimod is het goudhaantje van Argenx. Analisten schatten dat het op zijn piek meerdere miljarden omzet zou kunnen halen.

Leukemie

Argenx meldt verder dat partner Janssen Pharmaceutica vaart zet achter de verdere ontwikkeling van Cusatuzumab (ARGX-117). Een nieuwe studie (fase 2) zal in het tweede halfjaar opgestart worden met 150 patiënten die lijden aan acute myeloïde leukemie. Later zal het medicijn ook voor andere bloedkankers getest worden.

Janssen kocht zich eind vorig jaar met een grote cheque binnen in dat onderzoek. Janssen Pharmaceutica betaalde 300 miljoen dollar cash en dat bedrag kan afhankelijk van de onderzoeksresultaten oplopen tot 1,6 miljard dollar. Ook stapte Johnson & Johnson (J&J), het moederbedrijf boven het Belgische Janssen, tegen een stevige premie in het kapitaal van Argenx. Met een injectie van 200 miljoen dollar nam het een belang van 4,7 procent in Argenx.

Opwindend

En daar houdt het niet op. Argenx breidt zijn onderzoekspijplijn uit met twee nieuwe en 'opwindende' kandidaat-geneesmiddelen die de codenaam ARGX-117 en ARGX-118 krijgen. Het eerste heeft potentieel een waaier aan toepassingen: bloedziektes, 'neuromuscular' ziektes en leveraandoeningen. De tweede heeft potentieel voor ontstekingsziektes in de longwegen. Op de start van de eerste testen op mensen is het nog minstens tot volgend jaar wachten.