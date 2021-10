'Argenx' dichtste concurrent loopt jaren achterop'

Een lofzang van Amerikaanse brokers over het potentieel van efgartigimod zet een turbo op de koers van Argenx.

Twee kleinere Amerikaanse beurshuizen blazen vrijdag de loftrompet over Argenx . De Gentse biotechbelofte kwam donderdag met een kwartaalupdate waarin het verlies, ondanks driftige investeringen in het sterproduct efgartigimod, beperkter was dan verwacht.

Vooral de klinische vorderingen zijn bij Argenx van belang. Het biotechbedrijf zit in de laatste rechte lijn naar een goedkeuring voor efgartigimod op de cruciale Amerikaanse markt. De goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) voor de behandeling van de auto-immuunziekte myasthenia gravis wordt medio december verwacht.

'Met efgartigimod is Argenx veruit de beste in de klas voor de behandeling van myasthenia gravis', zegt het New Yorkse beurshuis Guggenheim. 'Het veiligheidsprofiel van het product is uitstekend. Bovendien hinkt de dichtstbijzijnde concurrent minstens enkele jaren achterop.'

Ook Raymond James, een kleine investeringsbank uit Florida, verhoogt de rating naar 'strong buy'. 'We hebben een sterk vertrouwen dat efgartigimod eerstdaags de goedkeuring van de FDA krijgt, en dat zal het risicoprofiel van het bedrijf danig verminderen.'

Lonza

Ten slotte buigt ook een groot Europees beurshuis zich over het rapport. UBS trekt een parallel tussen Argenx en UCB. De Brusselse biofarmaspeler moest enkele weken geleden de goedkeuring van zijn sterproduct bimekizumab on hold zetten. De FDA kreeg, onder meer door reisrestricties, te weinig toegang tot de productiefaciliteiten.

'De vraag zou kunnen rijzen of Argenx hetzelfde lot wacht', zegt UBS-analiste Laura Sutcliffe. Al is dat risico een pak lager, denkt ze. 'Argenx besteedt de productie immers uit aan Lonza.' Die Zwitserse reus heeft volgens Sutcliffe meer armslag om de teams van de FDA tot in de fabrieken te krijgen.

Dankzij de lofbetuigingen stijgt Argenx 6,6 procent, de grootste klim sinds juni. Het aandeel won dit jaar 16 procent, hoewel Europese biotech net een slecht jaar beleeft. Sectorgenoten verloren dit jaar gemiddeld 24 procent.