Argenx gaat 300 miljoen dollar bijtanken

Na de sluiting van de Amerikaanse Nasdaq-beurs lanceerde Argenx een kapitaalronde van 300 miljoen dollar door de uitgifte van ADS (American Depositary Shares). Die zullen worden geplaatst via een publieke operatie in de VS en door een private plaatsing bij grote beleggers in Europa. De begeleidende banken hebben een optie om nog 15 procent extra te plaatsen als er veel vraag is.