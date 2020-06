Argenx gelooft dat het coronamedicijn in huis heeft

Het biotechbedrijf hoopt dat een van zijn medicijnen een oplossing biedt voor zwaar zieke coronapatiënten.

ARGX-117 luidt de codenaam van het medicijn in wording. Het middel werkt in op een deel van het immuunsysteem en zou geschikt zijn om enkele levensbedreigende auto-immuunziektes, van lever- tot zenuwziektes, te behandelen. Met dat opzicht werd het middel ontwikkeld en wordt het sinds dit jaar op mensen getest.

Maar sinds enkele weken is Argenx ervan overtuigd dat het ook een rol kan spelen in de coronapandemie. 'Bij een deel van de besmette patiënten leidt het virus tot een overreactie van het afweersysteem, waardoor het een aanval inzet op de longcellen. De longen lopen dan vol met vocht en patiënten moeten op intensieve zorg beademd worden. We denken dat we de biologie achter dat proces begrijpen en met ons middel kunnen ingrijpen’, zegt Tim Van Hauwermeiren, topman van Argenx. 'Omdat de maatschappelijke nood hoog is, zijn we meteen een studie begonnen.'

Dat de piek van de epidemie achter de rug is, is fantastisch voor de maatschappij. Maar daardoor moeten we wachten op patiënten voor onze studie. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

Dat initiatief kwam van Bart Lambrecht, longarts in het UZ Gent en een wereldwijd gerenommeerd onderzoeker in zijn vakgebied. Argenx en Lambrecht zijn geen onbekenden voor elkaar. In een van zijn projecten zoekt Argenx naar een astmamedicijn. Het werkt daarvoor voort op een ontdekking van de longarts.

De bedoeling is enkele tientallen patiënten te behandelen, maar het is te vroeg om de werking te evalueren. 'Dat de piek van de epidemie hier achter de rug is, is fantastisch voor de maatschappij. Maar dat betekent dat we moeten wachten op patiënten voor onze studie.'

7 miljoen Onderzoek Argenx investeert 6 à 7 miljoen euro in zijn onderzoek naar een coronamedicijn, en behoudt de mogelijkheid om snel op te schalen als studieresultaten goed uitdraaien.

Uitwijken naar andere ziekenhuizen of landen is volgens Van Hauwermeiren niet aan de orde. 'We investeren er nu al 6 à 7 miljoen euro in. Er is een limiet aan hoeveel je kan investeren in verschillende studies. Als je internationale studies opstart, vermenigvuldig je de kosten', klinkt het.

7 miljoen euro lijkt peanuts vergeleken met de ruim 2 miljard euro cash die Argenx op de bankrekening heeft staan. Kan er wegens de hoogdringendheid geen extra budget voorzien worden? 'Dat is al een serieus engagement. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we al ver. Je moet als bedrijf in stappen werken. Laat ons eerst kijken wat het medicijn doet en dan kunnen we snel schakelen als het moet. First things first.'

ARGX-117 is maar een van de medicijnen waarvan Lambrechts team de werking bij Covid-19-patiënten bestudeert. Denk aan tocilizumab, anakinra en siltuximab (en een combinatie) die kunnen helpen om de cytokinestormen die schade aanrichten in het lichaam te bedaren. Dat gaat keer op keer over medicijnen die voor andere ziektes zijn ontwikkeld, maar die een specifieke impact hebben op het immuunsysteem waardoor het coronapatiënten ten goede kan komen. Dat is de enige reddingsboei voor artsen, omdat het vele jaren duurt om coronamedicatie te ontwikkelen.