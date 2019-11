Argenx haalt 400 miljoen euro op

Argenx liet onlangs weten dat het op schema zit met zijn jongste patiëntenstudies van efgartigimod, zijn potentiële goudhaantje. De Gentenaars hadden eind september 923 miljoen euro in kas. Dit mede dankzij de monsterdeal rond kankeronderzoek die Argenx eind vorig jaar sloot met Johnson & Johnson. De Amerikaanse reus spijsde in het kader van die deal de Argenx-kas met 300 miljoen dollar, voor een licentie op cusatuzumab. De vele cash is nodig om de hoge kosten te financieren van de klinische testen om de werking van zijn potentiële medicijnen te bewijzen, die zeker in de derde en laatste fase fors kunnen oplopen.