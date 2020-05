Argenx haalt helft meer op dan verwacht

CEO Tim Van Hauwermeiren tijdens de intrede van Argenx in de Bel20 in juni 2018.

Argenx heeft met zijn private kapitaalronde uiteindelijk 750 miljoen dollar opgehaald. En er is mogelijk nog meer op komst. De korting op de aandelen bedroeg slechts 1,8 procent.

De Gentse biotechgroep Argenx heeft met zijn private kapitaalronde bruto 750 miljoen dollar (682 miljoen euro) opgehaald. Dat is de helft meer dan de geplande 500 miljoen dollar.

Argenx verkocht 2,58 miljoen aandelen op Wall Street (ADS) tegen 205 dollar per stuk en 1,07 miljoen aandelen in Europa tegen 186,52 euro. De handel in Argenx was woensdag opgeschort, dinsdag sloot het aandeel af op 190 euro. De plaatsing van de aandelen gebeurde dus tegen een korting van 1,8 procent. Dat is een kleine korting voor een operatie van deze omvang.

Mogelijk haalt Argenx nog meer vers geld op. De begeleidende instellingen hebben een optie verkregen om gedurende 30 dagen tegen dezelfde voorwaarden nog eens 548.777 aandelen te kopen, de zogeheten greenshoe-optie. Indien zij deze optie uitoefenen, krijgt Argenx bijkomend 102 miljoen euro in het laatje.

Dat zou de totale opbrengst doen oplopen tot 780 miljoen euro, voor de kosten van de operatie. De kapitaalronde werd begeleid door JP Morgan, Cowen en Bank of America. In de Benelux was Kempen het enige betrokken beurshuis.

Cashberg van 2 miljard

Argenx smeedt het ijzer als het heet is. De operatie kwam er na uitstekende studieresultaten voor efgartigimod, een potentieel medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG). 'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow', zei CEO Tim Van Hauwermeiren eerder deze week aan De Tijd.