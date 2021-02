Argenx haalt met kapitaalronde 1 miljard op

Met één van de grootste kapitaalrondes ooit voor een Europees biotechbedrijf, onderstreept de Gentse biotechnologiegroep haar ambities.

'Eén van de grootste kapitaalrondes ooit voor een Europees biotechbedrijf', klonk het in mei vorig jaar toen Argenx geruggensteund door sterke onderzoeksresultaten met goudhaantje efgartigimod 750 miljoen dollar vers geld ophaalde.

Acht maanden later zet CEO Tim Van Hauwermeiren met een bisnummer Argenx' eigen record scherper. De biotechnologiegroep kondigde deze nacht aan 1 miljard dollar (830 miljoen euro) opgehaald te hebben. Om een idee te geven: dat is het equivalent van de totale beurswaarde van een Mithra of een Ontex.

Opmerkelijk: om beleggers over de streep te trekken moest Argenx nauwelijks de gebruikelijke 'bulkkorting' op de beurskoers toe te passen. Amerikaanse beleggers tekenden in op 1,61 miljoen nieuwe aandelen tegen 320 dollar per stuk. Dat is een minieme korting van goed 1 procent op de jongste slotkoers op Nasdaq, 324,62 dollar.

Tegenover de jongste koers op Euronext (263 euro) is de prijs waartegen beleggers op de 1,52 miljoen 'Europese' aandelen intekenden, 265,59 euro, zelfs een kleine premie. Baillie Gifford verbond zich er toe voor 415 miljoen dollar in te tekenen. De Schotse vermogensbeheerder is net als bij Tesla ook bij Argenx een vroege fan en langetermijnbelegger.

Dinsdag bleef het aandeel tijdens de plaatsing van de aandelen geschorst, maandag was Argenx naar een record gestegen (zie grafiek). Dit nadat de Gentenaars aangekondigd hadden met hun onderzoek naar de zenuwziekte CIDP met het potentiële goudhaantje efgartigimod een vierde ijzer in het vuur te hebben. Argenx trok in 2014 tegen 8,5 euro naar de beurs. De trouwe kleine belegger zag zijn inzet dus sindsdien verdertigvoudigen.

Het 13 jaar jonge Argenx wordt nu door beleggers op meer dan 12 miljard euro gewaardeerd. 'Zelfs voor Big Pharma zijn we nu al een grote brok', merkte Van Hauwermeiren dinsdag in een gesprek op. Hij contrasteert ook met de beginfase in 2008: 'Bij de opstart zijn we voor de eerste paar miljoen negen maanden op toer geweest. Nu doen we honderden miljoenen op een paar uur'.

Dollartekens

Sinds Argenx in mei vorig jaar met efgartigimod sterke resultaten voorlegde rond myasthenia gravis beleeft het aandeel een hoge vlucht. Myasthenia gravis is een weesziekte, een aandoening waar nog geen echt bevredigende behandeling beschikbaar voor is. En bij zo'n 'orphan drug' krijgen Wall Street-analisten al snel dollartekens in de ogen, gelet op de traditioneel hoge prijzen op de Amerikaanse markt.

Met de commercialisering van efgartigimod op de Amerikaanse markt zijn al ruim 100 mensen bezig, en dat gaat richting 200 eind dit jaar Tim Van Hauwermeiren Argenx-CEO

Argenx ziet met de verse kapitaalronde de cashbuffer aandikken tot ruim 2,6 miljard euro. Maar bij een biotechbedrijf met de 'luxe' van veel onderzoeken in de laatste (en duurste) klinische testfase op veel patiënten kun je eigenlijk niet spreken van 'te veel cash'.