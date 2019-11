Argenx haalt vlot half miljard op

Medewerkers van Argenx in Zwijnaarde.

Dat brengt de cashbuffer van het biotechbedrijf op ruim 1,4 miljard euro. Die is nodig om de hoge kosten te financieren van de klinische testen om de werking van zijn potentiële medicijnen te bewijzen.

De kapitaalronde van Argenx valt hoger uit dan eerst gedacht.

De teller die gisteren op 437 miljoen euro stond, is opgelopen tot 502 miljoen euro. Dat komt omdat de investeerders die op de kapitaaloperatie hebben ingetekend hun optie hebben uitgeoefend om nog eens 600.000 ADS'en (in de VS noterende effecten die een aandeel vertegenwoordigden, red.) te verwerven tegen dezelfde voorwaarden.

Het biotechbedrijf haalt dus vlot een half miljard op. Dat is meer dan de totale beurswaarde van Argenx twee jaar geleden, vóór de grote doorbraak in het onderzoek met goudhaantje efgartigimod in december 2017.

Stevige cashbuffer

Eigenlijk heeft Argenx de cash niet meteen nodig: de Gentenaars hadden eind september al 923 miljoen euro in kas. Met dank aan de eerdere kapitaalronde en de monsterdeal rond kankeronderzoek die Argenx eind vorig jaar sloot met Johnson & Johnson. De Amerikaanse reus spijsde in het kader van die deal de Argenx-kas met 300 miljoen dollar en kreeg in ruil een licentie op cusatuzumab.