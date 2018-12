Argenx in zee met Janssen voor bloedkankeronderzoek

Janssen betaalt niet alleen 300 miljoen dollar cash om in het kankeronderzoek te stappen, moederbedrijf J&J stapt ook tegen een stevige premie in het kapitaal van de Gentenaars.

De Amerikaanse reus J&J stapt tegen 100 euro per aandeel in het kapitaal van Argenx, een premie van 16 procent op de jongste slotkoers

De Amerikanen betalen via hun Belgische dochter Janssen Pharma meteen 300 miljoen dollar om een licentie te nemen op het bloedkankeronderzoek van de Gentse biotechnologiegroep. In functie van de onderzoeksresultaten kunnen de betalingen oplopen tot 1,6 miljard dollar.

Minstens even frappant is dat J&J via dochter Johnson & Johnson Innovation via de aankoop van 1,77 miljoen nieuwe aandelen voor 200 miljoen dollar een belang van 4,7 procent neemt in Argenx. Dat gebeurt tegen 100,02 euro per aandeel, een premie van 16 procent op de slotkoers vrijdagavond (85,90 euro).