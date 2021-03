Argenx kan goudhaantje ten vroegste eind 2021 in VS lanceren

De FDA, de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt, gunt de Gentse biotechgroep geen spoedprocedure om efgargitimod voor de behandeling van een zeldzame spierziekte groen licht te geven.

17 december 2021. Dan komt er ten vroegste groen licht van de FDA, de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt, voor Argenx' potentieel goudhaantje efgartigimod als behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Dat leert een persbericht.

En dat is eigenlijk wel een tegenslag. De Gentse biotechnologiegroep hoopte bij de indiening van de aanvraag in januari op een spoedprocedure in Washington omdat MG een 'weesaandoening' is, een aandoening waar op dit ogenblik niet echt een afdoende behandeling voor bestaat. Met zo'n spoedprocedure zou Argenx 'efga' al in de tweede helft van 2021 op de Amerikaanse markt hebben kunnen lanceren.

Maar de FDA heeft nu besloten de 'standaardprocedure' te volgen. En die neemt al snel tien maanden in beslag, met dus pas eind 2021 potentieel groen licht. Een teleurstelling, want voor zo'n weesaandoeningen zien biotechanalisten op Wall Street nog meer dan voor 'gewone' medicijnen dollartekens in de ogen verschijnen.

Het is de verhoopte toekomstige forse cashflow uit die geneesmiddelen die de miljardenwaardering van biotechbedrijven verklaart, ook al draaien veel van die bedrijven zolang er geen product op de markt is weinig of geen omzet en verbranden ze integendeel door de dure klinische onderzoeken veel cash.