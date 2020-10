Argenx klaar voor Amerikaans offensief met oorlogskas van 1,8 miljard

In zijn derdekwartaalcijfers bevestigt Argenx , dat zich specialiseert in behandelingen voor auto-immuunaandoeningen en kanker, dat de biotechnologiegroep op schema ligt om eind dit jaar aan te kloppen bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Doel: groen licht krijgen om goudhaantje efgartigimod te lanceren voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.

Argenx spendeerde in de eerste negen maanden bijna een kwart miljard aan onderzoek & ontwikkeling, dubbel zo veel als in dezelfde periode van 2019

De aanvraag voor de markttoelating in Japan is voorzien in de eerste helft van volgend jaar, met een verwachte lancering in 2022. De aanvraag in de Europese Unie volgt na die in Japan, aldus Argenx.