Argenx krijgt opnieuw geld van Janssen Pharma

Argenx ontwikkelt een experimenteel middel tegen acute myeloïde leukemie (AML), een agressieve vorm van bloedkanker. AML is een 'weesziekte', een zeldzame ziekte waar weinig patiënten aan lijden. De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson besloot vorig jaar via zijn Belgische dochter Janssen Pharma mee in dat kankeronderzoek te stappen, voor 300 miljoen dollar. Dat bedrag kan oplopen tot 1,6 miljard dollar als bepaalde mijlpalen in het onderzoek worden behaald.