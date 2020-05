Argenx lanceert kapitaalverhoging van 500 miljoen dollar

Het offensief van Argenx komt niet uit de lucht gevallen. Eerder vandaag steeg het aandeel op Euronext Brussel met 30 procent nadat het bedrijf 'fantastisch nieuws' bekend maakte over efgartigimod , het goudhaaantje van Argenx dat potentieel kan ingezet worden voor tal van ziektes. De resultaten van een laatste, uitgebreide patiƫntenstudie waren uitstekend. Als alles vlot loopt, komt het volgend jaar in de VS op de markt. De miljoenen, en zelfs miljarden komen binnen handbereik.

Argenx profiteert volop van het enthousiasme bij beleggers en de hogere aandelenkoers om bij te tanken. Ijzer moet je smeden als het heet is, is de gedachte bij veel CEO's in de biotechsector. Nochtans was er binnen het bedrijf geen gebrek aan cash. Eind maart stond er 1,3 miljard euro op de bankrekening. 'Ik hoor iedereen zeggen: 'wauw, wat een cashberg', maar dat is een optische illusie als je ziet hoeveel we investeren', zei CEO Tim Van Hauwermeiren eerder nog. In het eerste kwartaal investeerder Argenx nog 70 miljoen euro in onderzoek. 'En we gaan het gaspedaal nog verder induwen', klonk het.