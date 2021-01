Argenx maakt sprong naar China

Het biotechbedrijf Argenx neemt een belang in het Chinese Zai Lab als onderdeel van een strategische deal voor de verkoop van het medicijn efgartigimod in China

Als alles goed loopt, zal Argenx nog dit jaar zijn medicijn efgartigimod in de VS lanceren. Europa en Japan volgen later. Het Belgische biotechbedrijf maakt ook werk van een lancering op de Chinese markt. Het is wel niet de ambitie van CEO Tim Van Hauwermeiren om China op eigen houtje te veroveren.

Daarvoor gaat Argenx in zee met Zai Lab, een Chinese speler van formaat. Het heeft zijn hoofdkwartier in Sjanghai, maar heeft een beursnotering op Nasdaq. Het is er 11 miljard dollar waard.

Poortwachter in China

Zai Lab ontwikkelt eigen medicijnen en doet tegelijkertijd dienst als poortwachter voor de Chinese markt. Het nam eerder al licenties op meerdere westerse medicijnen - vooral kankerbehandelingen - om die verder te ontwikkelen voor Chinese patiënten en te commercialiseren in China.

Zai Lab neemt nu ook een licentie op efgartigimod, het medicijn van Argenx voor de spierziekte myasthenia gravis en andere zeldzame auto-immuunaandoeningen. ‘Zo breiden we onze wereldwijde voetafdruk uit en bereiken we meer patiënten’, zegt Van Hauwermeiren.

Argenx krijgt in ruil 175 miljoen dollar. Een eerste schijf van 75 miljoen wordt meteen betaald, in de vorm van aandelen van Zai Lab. Argenx verwerft op die manier een belang van zowat 0,6 procent. Andere betalingen volgen als bepaalde mijlpalen behaald worden.

Argenx heeft al de handen vol. Dit is een interessante manier om maximale waarde uit het medicijn te halen. KBC Securities

De keuze voor een partner in China is logisch. ‘Het bedrijf heeft al de handen vol. Dit is een interessante manier om maximale waarde uit het medicijn te halen’, zegt Lenny Van Steenhuyse, biotechanalist bij het beurshuis KBC Securities (KBCS). Een lokale partner verkleint ook de kans op tegenslagen. In het verleden zijn al westerse bedrijven op een muur gebotst, omdat de overheid bij de terugbetaling medicijnen uit Chinese labs bevoordeelde.

De impact van de deal op Argenx is volgens KBCS al bij al beperkt. Het aantal patiënten met myasthenia gravis loopt er op tot 200.000. Dat is meer dan in de VS en Europa samen. China is dus een grotere markt in volume, maar de prijzen liggen er al snel de helft lager. Bovendien belandt slechts een deel - zowat 20 procent - van de omzet als royalty's op de rekening van Argenx.

Mogelijk zal Zai Lab het medicijn eind 2022 of begin 2023 in China op de markt brengen. Eerst is het nog afwachten wat in de VS gebeurt. Vermoedelijk zal Argenx eerstdaags het dossier bij de Amerikaanse waakhond FDA indienen, waarna die ergens in de tweede helft van dit jaar al dan niet groen licht geeft voor de verkoop.