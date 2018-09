Argenx-medicijn tegen bloedziekte scoort goed

Het Argenx-medicijn efgartigimod blijkt nu ook goed te werken bij patiënten met de zeldzame bloedziekte ITP. Het bedrijf zet zich schrap om de laatste studiefase te beginnen.

Argenx heeft met efgartigimod (codenaam ARGX113) potentieel goud in handen. Het middel wordt momenteel volop getest als oplossing voor verschillende zeldzame auto-immuunziektes.

Uit eerdere studies dit jaar is gebleken dat patiënten met myasthenia gravis en pemphigus vulgaris er baat bij hebben. Sindsdien heeft het aandeel er een verschroeiende rit op zitten en steeg de beurswaarde naar 2,5 miljard euro.

Eerder becijferde beurshuis Degroof Petercam nog dat de waarde van het bedrijf met 150 à 300 miljoen euro (5 à 10 euro per aandeel) kan stijgen als ook de resultaten van de fase 2- studie bij 38 ITP-patiënten goed uitdraaien. Dat blijkt nu dus het geval te zijn. 'Op basis van de data gaan we een fase 3-studie opstarten', meldt Argenx in een persbericht.

ITP is een ziekte waarbij de bloedplaatjes afbreken. De behandelingen die er zijn, hebben of een tijdelijk effect, of ernstige neveneffecten. Dit jaar keurde de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA nog een medicijn van Rigel Pharmaceuticals goed terwijl het slechts bij een beperkt aantal patiënten echt werkte. Dat dat medicijn nu verkocht wordt tegen meer dan 100.000 dollar per patiënt, zegt genoeg over het marktpotentieel voor Argenx.