Argenx op een keerpunt: overname, flop of het Biogen van de Benelux...

Met een torenhoge beurswaarde begint het Gentse biotechbedrijf Argenx aan zijn jaar van de waarheid, waarin het eerste product op de markt kan komen. Het studiewerk is afgelopen. Het risico zit nu bij het oordeel van de regulatoren en het succesvol verkopen.

Dankzij een forse koersklim en een waanzinnige kapitaalronde van meer dan 1 miljard dollar ziet het biotechbedrijf Argenx zijn cashberg stijgen tot ruim 3 miljard dollar en de beurswaarde tot boven 14 miljard euro. De ontwikkelaar van medicijnen tegen auto-immuunziekten op basis van antilichamen van lama’s wacht nu in spanning af op het oordeel van de Amerikaanse regulator FDA over de markttoelating van het eerste product.

Het wordt een driesprong. Wordt het in die laatste rechte lijn toch nog overgenomen - zoals enkele jaren geleden met dat andere lamabedrijf Ablynx gebeurde - of komt er alsnog een kritische noot van de FDA, die bij die andere biotechlieveling Galapagos leidde tot het afhaken van partner Gilead en een zware afstraffing? Bij succes lonkt nog een derde scenario: uitgroeien tot een biotechreus naar het model van Amerikaanse giganten als Biogen, Genentech of Vertex.

Nuchtere beleggers wijzen de jongste dagen regelmatig naar de koersval van Galapagos om het risico van biotech te onderstrepen. De beide bedrijven hebben veel gelijkenissen, waaronder een dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit. Argenx is opgericht door een Belg, Tim Van Hauwermeiren, met de officiële zetel in Breda en activiteiten in Gent. Galapagos is opgericht door de Nederlander Onno van de Stolpe, met zijn hoofdkantoor in Mechelen, maar wordt in Nederland beschouwd als een Leids bedrijf. Beide heren reden een gelijkaardig parcours, van de moeizame zoektocht naar de eerste miljoenen tot een Nasdaq-notering en een Bel20-zitje.

Als de uitbouw van een Europees Biogen ergens kan, is het in de Benelux. En Argenx zit op het perfecte pad. Edwin Moses Voormalige CEO Ablynx

Het verhaal waarmee ze investeerders overhaalden om miljarden in hun bedrijven te pompen is soms letterlijk hetzelfde. ‘This is just the beginning’ siert de cover van Galapagos’ jaarverslag in 2017 bij de eerste successen in reuma. ‘MyastheniaGravis is just the beginning’ titelde Argenx in eveneens groene letters in de recentste presentatie over de behandeling van de zeldzame spierziekte. Allebei prezen ze hun stermiddel als ‘pipeline in a product opportunity’ aan.

Maar er zijn ook grote verschillen, vindt Jan De Kerpel, vroeger een bekende biotechanalist en nu hoofd Corporate Finance bij de zakenbank Kempen. ‘Galapagos was voor zijn belangrijkste product een partnerschap met Gilead aangegaan. Argenx is volledig eigenaar en dat is voor aandeelhouders interessanter. Argenx heeft ook nog andere producten in de pijplijn.’

Beleggers zijn enthousiast, maar natuurlijk zijn er nog risico's, waarschuwt De Kerpel. ‘De studies zijn gedaan, maar de regulator kan vragen stellen. Argenx mikt op zeldzame ziektes met hoge medische nood en daar is de dynamiek anders dan bij wat de huisarts voorschrijft. De regulatoren blijven streng, maar voor ernstige ziektes waar je leven van afhangt, wegen bijwerkingen minder zwaar door.'

Ook de biotech-veteraan Edwin Moses, ex-CEO van Ablynx en nu voorzitter van vier biotechbedrijven, wijst erop dat Argenx al over veel data beschikt. ‘Maar risico is inherent aan de sector. Bij Galapagos waren issues rond de veiligheid bekend, maar niemand wist hoe de regulator daarop zou reageren. Die bleek meer bezorgd dan gedacht. Ook bij de covidvaccins interpreteren verschillende regulatoren dezelfde data anders.'

Verkoop

Argenx moet ook de omslag maken van labo's en patiëntenproeven naar een verkooporganisatie. ‘Het commercialiseren van een medicijn is een heel ander metier. Ook operationeel komen er nieuwe risico’s rond logistiek en productie’, zegt De Kerpel. ‘Voor grote farmabedrijven is het risico bij Argenx nu weg. Zij zijn net goed in het commerciële. Overnemer Sanofi heeft het product van Ablynx snel wereldwijd uitgerold. Dat konden we niet als zelfstandig bedrijf', zegt Moses.

Argenx prijkte al vaak op de lijstjes met overnameprooien. ‘Veel beleggers hopen ook op dat scenario. Grote farmabedrijven zoeken steeds naar nieuwe producten en kunnen spotgoedkoop lenen. De grote marktkapitalisaties van sommige prooien worden zo relatief voor hen', zegt De Kerpel. Als beursgenoteerd bedrijf kan je een overname niet stoppen, meent Moses. ' Je kan alleen investeerders tevreden houden en overtuigen dat er nog betere vooruitzichten in de pijplijn zitten. Dat heeft Tim al goed gedaan. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Hoe mooier je jezelf kan maken, hoe meer mensen met je willen uitgaan.’