Argenx op koers met goudhaantje

Hte Gentse biotechbedrijf start eind dit jaar met de derde fase van zijn medicijn tegen een zeldzame spierziekte, na positieve feedback van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA.

Argenx , dat vanaf 18 juni deel zal uitmaken van de Bel20, werkt aan de ontwikkeling van een medicijn om patiënten te helpen die af te rekenen hebben met myasthenia gravis, een spierziekte waarbij het immuunsysteem in plaats van indringers de eigen lichaamscellen aanvalt.

De positieve feedback van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is nodig om het product uiteindelijk op de Amerikaanse markt te brengen.

Daardoor raakt de signaaloverdracht tussen zenuwen en spieren verstoord. De symptomen variëren van vermoeide ledematen tot slikstoornissen, gezichtsverlies en ademhalings- en spraakproblemen.

Het biotechbedrijf zit met de ontwikkeling van het medicijn op het einde van fase 2 waarbij het is getest op tientallen patiënten. De Gentenaars kregen woensdag van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een positieve feedback. Die is nodig om het product uiteindelijk op de Amerikaanse markt te brengen.

Volgens Argenx is alles klaar om voor eind dit jaar te starten met de derde en laatste klinische testfase waarbij het medicijn wordt getest op 150 patiënten. Die procedure is veel duurder, maar Argenx beschikt na de succesvolle kapitaalronde op Nassdaq vorig jaar over een berg cash om dat onderzoek te financieren.

'Blockbusterpotentieel'

Argenx hoopt het geneesmiddel in 2021 of 2022 op de markt te brengen. Het marktpotentieel van het medicijn wordt op 'enkele honderden miljoenen euro' geschat.

Het zou volgens specialisten ook kunnen worden gebruikt voor twee andere auto-immuunziektes: een ziekte die blaren op huid en slijmvlies veroorzaakt en een ziekte waarbij bloedplaatjes worden afgebroken. De eerste resultaten daarvan worden verwacht midden dit jaar.

Als je die drie samentelt is het blockbusterpotentieel van het medicijn - meer dan 1 miljard per jaar dus - niet ver weg, zo liet topman Tim Van Hauwermeiren van Argenx zich eind vorig jaar ontvallen. Van Hauwermeiren noemde dinsdag de opname van Argenx in de Bel20 'een mooie erkenning van een verschroeiende rit'.

Enkele maanden geleden werd het medicijn - dat de codenaam ARGX-113 draagt - door de Europese Commissie erkend als weesgeneesmiddel. 'Orphan drugs' zoals dat in het jargon heet, zijn middelen voor zeldzame ziektes waar geen andere behandeling voor bestaat.