Argenx op nieuw record

Argenx vulde vorige week zijn onderzoekspijplijn verder aan. Het bedrijf ging in zee met het Californische Halozyme Therapeutics. Het betaalde 30 miljoen euro om zijn technologie te gebruiken en op termijn Argenx-medicijnen onder de huid te kunnen toedienen in plaats van in de bloedbaan. Het geïnvesteerde bedrag kan oplopen tot 160 miljoen euro.